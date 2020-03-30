Tuzla'da koronavirüse karşı önlemler sürüyor

Tuzla Belediyesi ekipleri, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazara çıkan vatandaşlara yönelik kurulan stantlarla el dezenfekte noktaları oluşturmaya çalışıyor. Ayrıyetten koronavirüs ile ilgili vatandaşları da bilgilendiren ekipleri, halk sağlığını korumak ve virüs yayılımını engellemek için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Hem bir hekim hem de Tuzla’nın şehremini olarak vatandaşlara en önemli uyarım, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarıdır. Bizler belediye olarak, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zorunlu olarak evden çıkıp alışveriş yapması gereken vatandaşlarımıza ise, en kısa sürede ve mümkün olan en az temas ile alışverişlerini tamamlayıp evlerine dönmelerini öneriyoruz. Bu süre içerisinde de, el dezenfekte stantlarımızdaki dezenfektanları kullanarak kendilerini korumalarını ve evlerine dönünce kıyafetlerini ve el yüz temizliklerini özenle yapmalarını önemle hatırlatıyorum. El birliği içerisinde, en kısa sürede bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.