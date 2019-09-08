Tuzla’da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı lojmanlarında 4. kattan merdiven boşluğuna düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı lojmanlarında saat 19.00 sıralarında 15 yaşındaki D.D., 4. kattan merdiven boşluğuna düştü. Tuzla Devlet Hastanesi kaldırılan D.D. tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybeden D. D.'nin babasının harp okulu dekanlığında yarbay olarak görev yaptığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA