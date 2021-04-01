Tuzla'da mesleki yeterlilik kursları başlıyor!

Vatandaşlara daha kolay iş imkanı sağlamak amacıyla Tuzla Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Kursları başlıyor. İstihdama destek vermek amacıyla yüzlerce farklı branşta eğitimin verileceği bu kursta başarılı olan kişiler, sertifika almaya hak kazanabilecekler.

Tuzla Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği ile yüzlerce farklı branşta başlayacak eğitimlerde başarılı olanlara sertifikaları verilecek. Sanayi, teknoloji, imalat, gıda, tekstil gibi sektörlerde hizmet veren dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen önde gelen grup şirketleri başta olmak üzere, yüzlerce firma ile yapılan çalışmalar kapsamında on binlerce kişiye istihdam desteği sağlanırken, Mesleki Yeterlilik Kursları ile bu sayının artması hedefleniyor. Tuzla Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yapılacak kurslara 16 yaş ve üzeri ile daha önceden teşvik kapsamında Mesleki Yeterlilik Kursu belgesi almamış vatandaşlar başvurabilecek. Kurslara başvuracak adaylar, Tuzla Belediyesi’nin internet sitesi ve Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Kariyer ve İstihdam Merkezi ofisinden kayıtlarını oluşturabilecekler.

“SERTİFİKALARINI ALAN VATANDAŞLARIMIZ DAHA KOLAY İŞ SAHİBİ OLABİLECEKLER”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”İstanbul’un 8 organize sanayi bölgesinden 5’i ilçemizde bulunmaktadır. Ayrıca dünyaca ünlü şirketlere, Türkiye’nin en büyük grup şirketlerine ev sahipliği yapıyoruz. Biz de ortaya çıkan bu iş potansiyeline istinaden Kariyer ve İstihdam Merkezimize başvuran vatandaşlarımızın özgeçmişlerini niteliklerine göre uygun firmalara yönlendiriyoruz. Şimdi ise iş arayanların daha kolay iş sahibi olabilmeleri için yüzlerce farklı branşta Mesleki Yeterlilik Kursları başlatıyoruz. Ücretsiz olarak vereceğimiz kurslarımız neticesinde sertifika almaya hak kazananlar, sertifika aldıkları branşta iş bulmaları daha kolay olacaktır” dedi.