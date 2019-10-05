Tuzla'da minikler hayvanseverleri Hayvanları Koruma Günü'nde bilinçlendirildi

Tuzla Belediyesi organizasyonuyla “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” için yapılan programda bir araya gelen öğrenciler, Anne Çocuk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından hayvan sevgisi, hayvanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Öğrenciler evcil hayvanlarını proje çalışması kapsamında Anne Çocuk Eğitim Merkezi bahçesinde bir araya getirdi.

Evinde hayvan besleyen çocuklar, diğer arkadaşlarına hayvan beslenmesi, bakımı, isimleri ve evdeki hareketlerini anlattı.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi eğitmenleri, çocukları hayvan sevgisi, hayvanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda uygulamalı olarak bilinçlendirdi.

Programa katılarak Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın selamlarını ileten Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Kalav, Tuzla Belediyesi’nin sokak hayvanlarını koruma kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, Tuzla Belediyesi hali hazırda sokak hayvanları için günlük mama dağıtımı, kedi evleri, pati park gibi bir çok ilk ve örnek çalışma ile faaliyetlerine devam etmektedir dedi.

Programa katılanlara, evde hayvan besleme imkanı olmayanların sokak hayvanlarını besleyebileceğini, Tuzla Belediyesi’nin gönüllü olarak hayvan besleyen hayvanseverlere ücretsiz mama verdiği hakkında bilgi verildi.