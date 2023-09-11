Tuzla’da öğrenciler ilk derste defterlerini ve kitaplarını sıralarında buldu

Tuzla'da yeni eğitim öğretim yılının açılış töreni, Hilmi Sonay İlkokulu'nda yapıldı. İlk ders zilini çalan başkan Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, toplumda oluşan problemlerin kaynağının eğitimsizlik olduğunu belirterek, "Çözüm de yine eğitimden geçer. Bu yüzden eğitime büyük önem veriyoruz. Tuzla'da kaliteli bir eğitim için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

2023 - 2024 Eğitim öğretim yılı başladı. Tuzla'da yeni eğitim dönemi açılış töreni, Hilmi Sonay İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır katıldı. Törende konuşan Başkan Yazıcı, "Kaliteli bir eğitim öğretim için, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Kaliteli eğitim kaliteli gelecek

"Okulların fiziki şartlarından, içinden, eğitim materyalinden, yenilerinin yapılmasından, öğrencilere ve ailelere destekten hatta burslar ve yüksek öğrencilik burslara kadar biz eğitim ve öğretim için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diyen Başkan Yazıcı, "15 yıl sonraki, 20 yıl sonraki Tuzla'nın muhteşem olabilmesinin tek yolu, bu gençlerimizin muhteşem bir şekilde eğitimi ve gelişmeleriyle beraber geleceği birlikte oluşturmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Törende konuşan Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney eğitimin toplumumuzdaki önemine dikkat çekerek, "Velisiyle, öğrencisiyle, öğretmeniyle bir eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla bir araya geldik. Okulların açılışları yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı yeni bir düzen demektir. Herkes tatilini, iş planlarını, yaşam tarzını okulların açılışına göre eğitim öğretime göre yapar. Aslında bu bizim toplumumuzun eğitim ve öğretime verdiği önemin de bir göstergesidir" dedi.

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Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır da konuşmasında, Tuzla'daki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine ve eğitime verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti.

Öğrencilerin gösterileri ile devam eden törenin ardından sembolik olarak ders zili çaldı ve öğrenciler ilk ders için sınıflarındaki yerlerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)