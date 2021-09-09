Tuzla'da orman yangınlarına karşı ormanlar denetleniyor!

Ormanlık alan bakımından büyük bir yüz ölçümüne sahip olan Tuzla Belediyesi, 30 Eylül'e kadar süren yasak boyunca tabiri caizse kuş uçurtmuyor. Hem havadan hem karadan denetimlerini gerçekleştiren Tuzla Belediyesi ekipleri, ormanlık alanlarda yaşayan sokak hayvanlarına da mama ve su desteğini sürdürüyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Alınan kararın ardından harekete geçen Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, Başkan Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla tüm ormanlık alanları, 24 saat boyunca hem havadan hem de karadan denetlenmeye başladı.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Orman yangını için oluşabilecek tehditlere karşı tüm önlemlerini alan ekipler, sokak hayvanlarını da unutmuyor. Tuzla Belediyesi ekipleri, piknik alanları ve ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasından dolayı ormanlık alanlarda yaşayan sokak hayvanlarının yemek ve su bulmakta zorluk yaşamaması için düzenli olarak belirledikleri noktalara mama ve su koyuyorlar. Ormanlık alanların İnsansız Hava Aracı (Drone) ile denetlendiği anda Tuzla’da bulunan seralık alanda yakılan ateşi fark eden Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, ateşi büyümeden söndürdü.

''ELİMİZDEN GELDİĞİ SÜRECE DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ''

Ormanlık alanları denetleyen Tuzla Belediyesi zabıta personeli Ünsal Aras, ''İstanbul Valiliğimiz tarafından alınan karar neticesinde ormanlık alanlara girişler Eylül ayının sonuna kadar yasaklanmıştır. Bununla ilgili çalışmalarımız gerek drone ile gerek yaya gerekse de araçlar ile ormanlık alanlarımızı kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gece gündüz olarak vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Ormanlık alanlarda yangına sebep olacak olaylara elimizden geldiği sürece dikkat etmeye çalışıyoruz'' dedi.