Tuzla’da park halindeki özel halk otobüsü alev topuna döndü
Tuzla’da park halindeki özel halk otobüsü birden alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Tuzla'da akşam saatlerinde meydana geldi.
TOKİ Konutları mevkiinde son duraklarda akşam saatlerinde park halinde bulunan özel halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını kapladı.
İTFAİYE EKİPLERİ ALEV TOPUNA DÖNEN ARACA MÜDAHALE ETTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın sonucu halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.