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  3. Tuzla’da park halindeki özel halk otobüsü alev topuna döndü

Tuzla’da park halindeki özel halk otobüsü alev topuna döndü

Tuzla’da park halindeki özel halk otobüsü birden alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla’da park halindeki özel halk otobüsü alev topuna döndü

Olay, Tuzla'da akşam saatlerinde meydana geldi.

TOKİ Konutları mevkiinde son duraklarda akşam saatlerinde park halinde bulunan özel halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını kapladı.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEV TOPUNA DÖNEN ARACA MÜDAHALE ETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Tuzla’da park halindeki özel halk otobüsü alev topuna döndü

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucu halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Tuzla’da park halindeki özel halk otobüsü alev topuna döndü

Berkem Temizel
Gece Editörü


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