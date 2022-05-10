Tuzla’da Ramazan ayı boyunca yardımlaşma en yüksek noktaya ulaştı

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayıda ilçe genelinde yardımlaşma seferberliği başlattı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayı başlamadan önce, Tuzla’da takibi yapılan ailelere yemek kartı dağıtımını tamamladı. Ramazan ayı içerisinde ise takipleri yapılan ailelere, gıda kolisi, gıda çeki, kıyafet çeki, bayramlık kıyafet, oyuncak gibi malzemeleri dağıttı. Bağışçıların destekleri ile Tuzla’da 12 milyon Türk Lirası değerinde yardım dağıtımı yapıldı.

“YARDIMLAŞMA KAMPANYASI”

‘Evden Eve İyilik’ ismiyle başlatılan komşudan komşuya dayanışma hareketinde, Tuzla sınırlarında oturan vatandaşlar, evdeneveiyilik.com web sitesi üzerinden, ihtiyaç sahibi komşuları için; gıda kolisi, ev mobilyası, elektronik eşya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak bağışı yapmaları sağlandı.

4 BİN GENÇ İSTANBUL’DA İYİLİK DAĞITIYOR

İyilik Şampiyonası’nda 4000 genç kurduğu 1000 takım ile her hafta tanımlı görevlerde yarışıyor. ‘Gülümseten Fotoğraf’ yarışmasında bir hafta gibi kısa bir sürede 300 bin fotoğraf çekildi. İkincisi “Gülümseten Kutu” görevinde içerisinde çocuk oyuncağı, kıyafet ve çeşitli hediyelerden oluşan 2200 koli ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşturuluyor. Üçüncü görevde ise ülkemizde bulunan yabancı turistlere 23 Nisan’ı anlatan kitaplardan oluşan bir seti kendi ülkelerinde bir çocuğa hediye etmeleri istendi. Dördüncü hafta verilen görev ise Ramazan Bayramı’nda Toplu Mesaj yerine birebir bayramlaşma çalışması oldu. Kazanılan her puan sonrasında dereceye giren takımların yarışmacıları yurt dışı seyahatleri başta olmak üzere yüzlerce farklı ödülden yararlanabilecekler.

YARDIM ORGANİZASYONLARI

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapıldı. Üniversite öğrencilerinin kendi harçlıkları ile aldıkları temel gıda malzemeleri, takipleri yapılan ailelere tek tek dağıtıldı.