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Tuzla’da tersanede gemi yangını

Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Tuzla’da tersanede gemi yangını

Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Gemiyi dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Kaynak: İHA




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