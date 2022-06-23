Tuzla'da Türkiye'nin en büyük Çocuk Girişimciler Çarşısı açıldı

Tuzla Belediyesi önderliğinde çocukların gelişimi ve ilerlemesi, toplum bilincini kazanmaları, girişimciliğe adım atmaları adına Çocuk Girişimciler Çarşısı açıldı. Belediye tarafından yapılan proje ile birlikte yaşları 8 ve 14 arasında değişen çocuklar kullanmadıkları eşyaları ekonomiye tekrar kazandırmak için çarşıya getirdiler.

FARKLI PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Proje kapsamında çarşı girişine konulan kumbaralar ile doğu ve güneydoğu okullarında belirlenecek ilkokullarda dijital kütüphane oluşturulacak. Açılışta konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Burada hayatı deneyimleme laboratuvarı var. Buraya 250’den fazla katılan var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada hayatı hep beraber deneyimleme ve inşallah gençlerimize yıl boyunca yapacağımız farklı projeler ile bunları yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇOCUK GİRİŞMCİLER ÇARŞISI

Programın açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün burada çok renkli, çok eğlenceli ve bir o kadar da önemli bir organizasyona imza atıyoruz. Türkiye’nin en büyük Çocuk Girişimciler Çarşı’nın açılışını yapıyoruz. 8-14 yaş grubundaki gençlerimizin olduğu bir ortamdayız. Çok eğlenceli diyoruz çünkü bugün burada gençlerimiz hem kendileri hem de hayatları için çok kıymetli olan, çok önemli hayat hikayeleri olan ürünlerini burada pazarlıyorlar. Onları satıyorlar. Başka hikayelere dönüştürüyorlar. Çok önemli olduğunu ifade ettim çünkü burada gençlerimizi olgunlaştırarak, toplumsal başarı için çok önemli olan olgunlaştırma metodunu gençlerimize yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"BAŞKALARINI MUTLULUĞU İÇİİN YAŞAYABİLMEK"

Çocuklar açılmış olan bu çarşı ile bir şeyleri satmayı, pazarlama yapmayı öğrenerek hayatı deneyimleme şansına sahip olduklarını söyleyen Başkan Yazıcı, "Aslında burada Çocuk Girişimciler Çarşısı değil, burada hayatı deneyimleme laboratuvarı var. Buraya 250’den fazla katılan var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada hayatı hep beraber deneyimleme ve inşallah gençlerimize yıl boyunca yapacağımız farklı projeler ile bunları yaşatmaya devam edeceğiz. Gelecekteki en önemli şey iyilik ve karşılaştığın insanlara iyilik yapabilmektir. Başkalarının mutluluğu için yaşayabilmek. Ben her zaman gençlerle sohbetlerimde söylüyorum. Sadece kendi mutluluğu için yaşayan insan kötüdür diye Tolstoy’un bir lafı vardır. Yeni nesil, z kuşağı dediğimiz ve ya internetle büyüyen gençlerimizin doğaya, çevreye, duyarlı bir nesil görmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Programa katılan Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Bu heyecanı taşıyan onlarca öğrencimizi bu çarşıda görmek bir eğitimci olarak bizleri mutlu ediyor” dedi.