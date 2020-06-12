Tuzla'da unutulmaz filmler, sinemaseverlerle buluşuyor!

Tuzla Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini düzenlediği açık hava sinemasında perdeye taşıdı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan etkinlikte Tuzlalılar unutulmaz bir akşam yaşadı.

COVID 19 sürecinde alınan kararlar sonrasında sosyal ortamlarda yapılacak etkinlikler de kurallara uyularak gerçekleştiriliyor. Tuzla Belediyesinin yaz akşamları için düzenlenen özel etkinliğinde sosyal mesafe ayarlandı ve hemşerilerimiz için unutulmaz bir nostalji akşamı gerçekleştirildi. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı Amfi Tiyatro 10 Haziran akşamı yapılan film etkinliğinde 1978 yapımı Orhan Aksoy’un unutulmaz Neşeli Günler filmi sosyal mesafeye uyularak ve gerekli tedbirler alınarak gösterildi. Amfi alanına girmeden önce ateş ölçer ile film izlemeye gelenlerin ateşi ölçülerek maskesiz içeriye alım olmadı. Aileler için localar, bireysel gelenler için de sosyal mesafeli oturma düzeni uygulandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Yerel yönetim hizmetlerinde sadece rutin belediye hizmetleri ile değil, sosyal ve kültürel faaliyetler ile de ön plana çıkmayı düşünüyoruz. Tuzla’da yaşayan vatandaşlarımıza dünya vatandaşı olmayı vaad etmiştik. Şimdi kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetleriyle, bundan sonraki bütün çalışmalarımızda Tuzla halkına en iyi şekilde bu hizmetleri götüreceğiz. Yeniden başlayan etkinliklerimiz çok geniş bir çerçevede düzenleniyor. Bir şehirde olması gereken her türlü sosyal faaliyeti, kültür ve sanat etkinliklerini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Filmi izlemeye gelen Emre Tetik, “3 aydır evdeyiz. Bugün buraya sinemaya geldik. Tuzla Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Zeynep Tetik ise, “Neşeli Günler filmini izliyoruz. Belediye Başkanı Şadi Bey’e bize bu imkânı sunduğu için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yazlık sinema denilince akla gelen mısır ve gazoz hemşerilerimize film öncesinde verilerek eski günlerdeki gibi birlikte film izleme deneyimi yaşatıldı. Tuzla’da yazlık sinema keyfi ilerleyen günlerde farklı filmlerle de devam edecek.