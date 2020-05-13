Tuzla'da yapılan ''Türkiye’nin İlk Sosyal Mesafeli Etkinliği'' büyük ses getirdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü Tuzlalı vatandaşlar, Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin İlk Sosyal Mesafeli Etkinliği - Vefa Festivali'nde doyasıya eğlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katılım gösterdiği etkinlikte anneler günü de unutulmadı.

Maksimum seviyede izolasyon ve hijyen önlemlerinin alındığı ve sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen festivale, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’da katıldı. Tuzla Belediyesi’nin, salgın sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü Tuzlalı vatandaşlar için moral ve motivasyon etkinliği olarak düzenlediği organizasyonda, Türk müzik dünyasının usta sanatçılarından Coşkun Sabah birbirinden değerli eserlerini icra etti. Spor Eğitmeni Eriç Ünal’ın vatandaşlara sosyal mesafeli spor hareketleri yaptırdığı festivalde, Psikolog Elif Arı Apakgün’de, katılımcılara yönelik yaptığı moral ve motivasyonu yükseltici konuşmalarla, onları günlerdir evde yaşadığı ruh halinden çıkarmayı başardı.

Toplumun gözbebeği olan yaşlıları, Türkiye’nin ilk sosyal mesafeli etkinliğinde ağırlıyor olmanın mutluluk verici olduğunu belirten Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak her zaman vefa bilen, kadirşinas bir milletin ferdi olduğumuzun bilinciyle vatandaşlarımıza hizmet ettik. Türkiye’nin ilk sosyal mesafeli etkinliğini de yine bu anlayış doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlarımız için düzenledik. Salgından bu yana evlerinden çıkamayanlara “Türkiye’nin İlk Sosyal Mesafeli Etkinliği - Vefa Festivali’’ ile sanattan, spora kadar tüm aktiviteleri bir arada sunduk. Buradaki en büyük temennimiz çınarlarımızın ruh ve beden sağlıklarına hitap edebilmek. Bugün burada onların gülen yüzlerini görünce ne kadar da doğru bir iş yaptığımızı gördük. Ülkemizin bu illetten biran önce kurtulması en büyük temennimiz. Bunun için ülke olarak hep birlikte dayanışma ile bu kötü günlerin sonunu getireceğiz. Etkinliğimiz çok kıymetli bir dayanışma örneği oldu. Tuzla Belediyesi olarak salgın günlerinde en başından itibaren her kesimden vatandaşın ihtiyacına koşan ve üzerine düşen tüm görevleri yerine getiren ekibime ve sabrı için de tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Şadi Yazıcı etkinlik alanındaki 65 yaş üstü kadınların anneler gününü kutlayarak onlara gül dağıttı.