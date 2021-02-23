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Tuzla'da yemek üretim tesisine büyük baskın!

Tuzla'da tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere hazır bekletilen tavuk etinin bir yemek üretim tesisinde olduğu ihbarını alan Tuzla Zabıta Ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, mekana baskın yaparak yaklaşık 70 kilogramlık eti imha edip işletmeye para cezası uyguladı.

Tuzla'da yemek üretim tesisine büyük baskın!

Tuzla’da Zabıta Ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin ortaklaşa yaptığı ilçe genelindeki denetimlerde bir işletmede yapılan baskında tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere hazır bekletilen yaklaşık 70 kilogramlık tavuk eti yakaladı. Ekipler, yemek işletmesine idari para cezası verirken tavuk etleri ise yok edildi.

Tuzla genelinde devam eden koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kontrolünü sağlamak için yapılan denetimler Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katılımıyla hız kesmeden ilçe genelinde sürmeye devam ediyor.

Tuzla'da yemek üretim tesisine büyük baskın!

TAVUKLAR İMHA EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde ise bir yemek işletmesine zabıta ekipleri tarafından yapılan baskında tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere hazır bekletilen yaklaşık 70 kilogramlık tavuk eti yakalandı. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, işletmeye idari para cezası keserken ele geçirilen tavuklar ise imha edildi.

Tuzla'da yemek üretim tesisine büyük baskın!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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