Tuzla'da yeni uygulama: Elektirikli scooterlar ile Covid denetimi

Tuzla Belediyesi, halkına daha kolay ve hızlı bir şekilde hizmet verebilme doğrultusunda Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, trafiğe kapalı cadde ve sokak aralarında bu uygulama ile elektrikli scooterlarle göreve çıkacak. Zabıtanın ilk defa kullanacağı "Bin Bin" adını koydukları elektrikli scooterlar ile Covid-19 denetimi yapan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şahin Yazıcı “Hem alternatif enerji kaynağı kullanıp hem de daha hızlı ve mobilize bir şekilde belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya çalışacağız” ifadesinde bulundu. Yazıcı, vatandaşlara ve işletmelere maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan Başkan Yazıcı’yı, elektrikli scooter aracı üzerinde gören vatandaşların yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

TUZLA DAHA YAŞANABİLİR BİR HALE GELECEK

Tuzla Belediyesi'nin başlattığı "Bin Bin" adındaki elektrikli araçların kullanımının artması ile trafik yoğunluğu ve hava kirliliğinin aza inmesi planlanıyor. Bu tür çevre dostu uygulamaların Tuzla'nın daha yaşanabilir hal alması için önemli bir adım olduğunu söyleyen, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Arkadaşlarımız ile yeni teknolojik bir cihazı denedik. Bundan sonra da kullanmaya başlayacağız. Cihazımız biliyorsunuz çok trend olan elektrikli bir cihaz. Fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan, alternatif ihtiyaç kaynakları ile çevreye duyarlı olan bu tür aletler dünyada çok tutulan ve kullanılan durumda. Bazı ülkelerde fosil yakıtlı araçlar yasaklandı. Biz de belediyecilik hizmetlerini denetlemek ve kontrol edebilmek adına, belli mahallelerde ve merkez noktalarda bu ‘Bin Bin’ denilen elektrikli araçlar ile çalışacağız. Hem alternatif enerji kaynağı kullanıp hem de daha hızlı ve mobilize bir şekilde belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya çalışacağız” dedi.

ÇEVRE DOSTU BİR ARAÇ

Elektrikli scooter araçlarının çevreye duyarlı olduğunu da söyleyen Başkan Yazıcı, "Cihazın büyük avantajları var. Çevreye duyarlı bir kere. Alternatif elektrik kaynağı kullanıyor. Fosil yakıtlara ihtiyaç kalmayacak ve karbondioksit emisyonundan dolayı da çevreye duyarlı bir cihazdır. GPS bağlantısı var. Güzergâhları sürekli göreceğiz. Nereler denetlenmiş, nereler denetlenmemiş. Cihazın bu özellikleri sayesinde de personelimizin kim nerede, ne zaman, hangi sürede hangi aralıklarda denetlenip denetlenmediğini hizmet kalitesi açısından geri dönüş alacağız. Biz ekibimize güveniyoruz ama bu şekilde daha da verimli bir belediyecilik hizmeti sunma gayretimiz var.” belirtti.

VATANDAŞLARIMIZIN KULLANABİLECEĞİ SCOOTERLAR OLACAK

Elektrikli Scooter araçlarının Tuzla'da yaşayan vatandaşların da kullanabileceği türden scooterlar olacağını dile getiren Başkan Yazıcı, ”Tabi bunu halkın kullanabileceği versiyonları da olacak. Biz bunu zabıtamıza şu anda alıyoruz. Halkımızın kullanacağı versiyonları ile Tuzla Sahili’nde, Tuzla sınırlarımız içerisinde özellikle marina, sahil ve bizim için önemli olan kırk pafta içerisindeki tarihi turistik alanlarımızda belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sunarken, çok daha güzel bir Tuzla’yı, çevreye duyarlı bir Tuzlayı hep birlikte oluşturacağız” diye ifade etti.