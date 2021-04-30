Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar hazırlanıyor!

Eğitime verdikleri desteği sürdürmeye devam eden Tuzla Belediyesi, ara verilen yüz yüze eğitimin ardından ilçe genelindeki okulları Tuzla'ya kazandırmaya devam ediyor.

Tuzla Şifa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu toplam 9 milyon 500 bin Türk Lirası yatırım ile tamamlanarak tabelası asıldı. Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Barış Manço Ortaokulu’nun tek dersli sisteme geçebilmesi için planlanan 16 derslikli ve 10 milyon yatırımlı binanın da temeli atıldı. Bu kapsamda Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı. Açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Eğitim, öğretim çok önemli. Tuzla’nın geleceğini 15-20 yıl sonrasını da eğer düşünüyorsak geleceğe dâhil yapacağımız en önemli şey eğitime yatırım yapmaktır. Ne olursa olsun, biz insanlara hizmet üretmek istiyoruz ama insanlara yapılabilecek en iyi iyilik onlara aklını kullanmayı öğretmektir” dedi.

''ÜLKEMİZE VE İLÇEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bugün bir tabela asma aslında bir okul açılışını yapıyoruz. İki okul sözümüz vardı. Biz bu yerin kazanımı konusunda uğraştık. Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük çalışması ile kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün gayretleri ile yatırımı alındı ve bir soğuk kış gününde atılan temelin, bugün güzel bir Ramazan ayında açılışını gerçekleştirmiş olduk. Pandemi dönemi sonrasında da inşallah çocuklarımıza cıvıl cıvıl hizmet verecek bir okul açılışındayız. Burası 24 derslikli bir okuldur. İnşallah az önce kararını verdik, bir anaokulunun açılışı ile beraber Mimar Sinan ve Şifa Mahallerinin tekli eğitime geçmesinin onurunu yaşayacağız. Bir de sınır ötesi harekât ile Çayırova sınırlarında bulunan bir alanda lise yapımı ile beraber ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

''EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇOK ÖNEMLİ''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Barış Manço İlkokulu’nun tam karşısında, 16 derslikli bir okulun temelini atıyoruz. Şu anda burada yapılacak olan 16 derslikli okul ile birlikte aradaki yolun kaldırılması ile okulla birleştiği anda hem güvenlikli hem de ek bir bina şeklinde hizmete girdiğinde ikili eğitim yapan okulumuzun tekli eğitim yapma fırsatını tanımış olacağız. İnşallah, Mimar Sinan ve Şifa Mahallerimizde biraz önce açılışını yaptığımız okul ile birlikte tekli eğitime geçmenin gururunu yaşayacağız. Tuzlamızda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile konuştuğumuz konu bu oluyordu. Tekli eğitime geçmek için uğraşıyoruz. Biz tekli eğitime geçmiş ender ilçelerden birisi olmak istiyoruz. Eğitim, öğretim çok önemli. Tuzla’nın geleceğini 15-20 yıl sonrasını da eğer düşünüyorsak geleceğe dâhil yapacağımız en önemli şey eğitime yatırım yapmaktır. Ne olursa olsun, biz insanlara hizmet üretmek istiyoruz ama insanlara yapılabilecek en iyi iyilik onlara aklını kullanmayı öğretmektir. Bu da eğitimden başlar. Toplumun geleceğini çizmekte yine gençlik ve eğitim ile devam eder. Eğitim ordumuz, Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze ve öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

''GELECEĞİMİZİ GELİŞTİRMEDE EN ÖNEMLİ ARAÇ EĞİTİMDİR''

Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Şifa Mahallemize ve hemen bitişiğindeki Mimar Sinan Mahallemize ve buradaki gençlerimize hizmet verecek olan büyük bir okulun tabelasını astık. Aynı zamanda yine belediyemizin çok ciddi desteği olduğu bir temel atma törenini de gerçekleştireceğiz. Geleceğimizi şekillendirmede en önemli araç eğitimdir. Eğitim, toplumun bütün aktörlerinin kucaklaması gereken bir konu olduğunu her zaman söylerim” dedi.