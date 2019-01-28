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  3. Tuzla'daki gemi yangınında ölen 2 kişinin cenazesi kaldırıldı

Tuzla'daki gemi yangınında ölen 2 kişinin cenazesi kaldırıldı

TUZLA'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri tersaneye gelen iki ambulansla alınarak Kartal Eğitim...

Tuzla'daki gemi yangınında ölen 2 kişinin cenazesi kaldırıldı

TUZLA'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri tersaneye gelen iki ambulansla alınarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cenazeler buradan Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Haberi alan cenaze yakınları geldikleri tersane önünde gözyaşı döktü.

(FOTOĞRAF)

DHA

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