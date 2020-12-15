Tuzla'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı!
Tuzla’da eşi Ceyhun Ç. ile aralarına çıkan anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanarak yaşamını yitiren Seher Ç.'nin öldürüldüğü anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı kadının akrabası tarafından çıkartılarak çevreden yardım istediği o anlar saniye saniye böyle görüntülendi.
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15 Aralık 2020 Salı 13:57
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