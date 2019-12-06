Tuzla'daki kanatsız melekler: ''Gönüllüler''

Tuzla Belediyesi'nin gönüllüleri ve ihtiyaç sahiplerinin buluştuğu etkinlik, 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü vesilesiyle Tuzla'da düzenlendi. Etkinlikte konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine gönlünü açmış birer kanatsız melek olarak gördüğünü ifade etti.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan Fatma Süheyla Özenç’in açılış konuşmasıyla program başladı.

Gönüllü olmanın öneminden bahseden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla için gönül veren herkese ve bütün kadınlara teşekkür ederek “Ben gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine gönlünü açmış birer kanatsız melek olarak tanımlıyorum. Gönüllülük ruhu kalplerin birleşmesiyle oluşur. Bir ailedeysek, muhtarlık yapıyorsak ya da belediye başkanı isek vicdani sorumluluklarımızın da olduğuna inanıyorum. Tolstoy: “Sadece kendi mutluluğu için yaşayan insan kötüdür” diyor. Tuzla’daki bütün gönüllülük çalışmalarında olmaya gayret ediyorum. Bugün Tuzla’ya yaşattığınız duygular için sizlere teşekkür ederim” dedi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça programda yapmış olduğu konuşmada, “5 Aralık Gönüllüler Gününüz kutlu olsun. Konya’da görev yaptığım zamanlarda şunu düşündüm. Mevlana’yı ölümünden bu kadar yıl sonra hatırlanır kılan nedir? Mevlana gönüllere seslendiği için aradan yüzyıllar geçse bile unutulmamıştır. Sizleri yaptığınız çalışmalar için kutluyorum. 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme hakkının da verildiği gündür. Kutlu olsun! Bu iki olayın aynı gün gerçekleşmiş olması çok değerlidir" dedi.

Programın sonunda Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'na yeni katılan gönüllülere rozet takdimi yapıldı. Fotoğraf çekimi ve pasta kesimi yapıldıktan sonra günün anısına gönüllülere anahtarlık hediye edildi.