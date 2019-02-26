Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor

İSTANBUL (AA) - Tuzla'daki ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma yapılıyor.

İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: AA