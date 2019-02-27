Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı

Tuzla'da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili olarak bir vidanjör şoförü gözaltına alındı. Şoförün polis merkezindeki sorgusu sürerken vidanjör polis merkezinin önüne çekildi.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde koku paniği yaşanmış ve bölgeye İSKİ ve belediye ekipleri gelerek araştırma başlatmıştı. Ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili olarak bugün bir vidanjör şoförü gözaltına alındı. Şoför sorgulanmak üzere polis merkezine getirildi. Şahsın sorgusu sürerken vidanjör de polis merkezinin önüne çekildi.

Kaynak: İHA