Tuzla'dan uzatılan yardım eliyle Hakkari'deki çocukların yüzleri güldü

Hakkâri Şemdinli'deki Aralık Mezrası İlkokulu'nun web sitesi üzerinden yolladıkalrı yardım isteği üzerine harekete geçen Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, gönderdiği malzemelerle oradaki çocukların yüzlerini gülümsetmeyi başardı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Çocuk ve Gençlik Komisyonu, çocuklarımızın yüzlerini güldürebilmek için kolları sıvayarak Kadın Kent Gönüllüleri ve Eğitmen Koleji öğrencileri tarafından toplanan bağışlar ile okulun tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Öğrenciler ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı gönüllüleri 50 ayrı çocuk için toplanan kırtasiye boyama kitabı, resim defteri, sulu boya vb. malzemeler ve kişisel temizlik ürünlerini özenle hazırlayarak paketler halinde gönderdi. Her bir paket için ayrı notlar yazılarak hazırlanan hediyeler “Hayalini kurduğun güzel resimler çizmen dileğiyle, Yeni aldığın hediye sana mutluluk getirsin. Güzel günlerde kullan” temennileriyle konuldu.

Eğitmen Koleji yetkilileri, Hakkari Şemdinli’deki çocuklarımızın yüzlerinin gülümsemesine katkı sağlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya ve Gönül Elleri Çarşısı'na teşekkür etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı en değerli projelerden biri olarak gösterdiği iyilik elçileri Gönül Elleri Çarşısı’nın çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.