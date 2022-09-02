Tuzlalı balıkçılar Vira Bismillah dediler! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da ilk heyecana ortak oldu!

Balık avlama yasağının sona ermesi sonrası balıkçılar ilk ağlarını denize attılar. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Tuzlalı balıkçıların ilk ağ atma törenine katılım gösterdi.

Rukiye Karapunar
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Tuzlalı balıkçılar Vira Bismillah dediler! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da ilk heyecana ortak oldu!

Balık avlama yasağının 1 Eylül itibari ile sonra ermesi sonrası Türkiye genelindeki tüm balıkçılar ilk ağlarını atmanın heyecanı ile denize açıldılar. Tuzla ilçesinde de balıkçılık işiyle uğraşanlarla balık avlama törenine katılım gösteren Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, balıkçılar ile dua ederek ilk ağı atmanın heyecanını yaşadı.

"GEÇMİŞTEN GELEN BU GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ilik ağ atma gününde, ” Balık sezonunun ilk dakikalarından itibaren denize açıldık. İlk balığı tutacağız inşallah. Vira Bismillah dedik. Balıkçılarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. Balık sezonunun açılışı bizim ve balıkçılar için bir bayram gibidir. Burada kazançları ile beraber bizim sofralarımızı süsleyen balıkları inşallah tutacaklar. Bu sezon da hayırlı ve bol bereketli geçer. Tuzla, İstanbul’un doğu yakasıdır ama mazisinde balıkçılık olan, bin yıllık bir geleneği olan, yaşam tarzı hem de ekonomik katma değer olarak kazancını insanların sağladığı bir balıkçı kasabasıdır. Biz de modern Tuzla’yı inşa ederken, Marinamızı yaparken de en modern balıkçı barınağını yaptık. Şu anda balıkçılarımız bu modern balıkçı barınağından faydalanıyorlar. Tuzlamızın geçmişten gelen bu geleneğini devam ettiriyoruz. Sezonun açılışını yapıyoruz” dedi.

"DENİZLERİMİZİ KORUYALIM"

Deniz temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini ve bunun herkesin görevi olduğunu vurgulayan Yazıcı "Özellikle de plastiklerin asla denize atılmaması lazım. Bunlar hem ekolojiyi bozuyorlar. Deniz altındaki bitkilerin yaşamını bozdukları gibi karasal yaşamı ve tüm gezegenimize yayılan ciddi bir çevresel probleme yol açıyor. Bu farkındalık için özellikle buradayız. Denizlerimizi koruyalım. Denizlerimizde yaşam bol ve bereketli olsun. Canlılar bol olsun. Bunlar tutulsun ve sofralarımızı süslesin” ifadelerini kullandı.

Tuzlalı balıkçılar Vira Bismillah dediler! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da ilk heyecana ortak oldu!Tuzlalı balıkçılar Vira Bismillah dediler! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da ilk heyecana ortak oldu!

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