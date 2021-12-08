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  3. Tuzlalı çocuklardan ‘Bir Fidanım Olsun’ etkinliği! Deneylerle toprağın önemi ve korunması konusunda farkındalık oluşturuldu

Tuzlalı çocuklardan ‘Bir Fidanım Olsun’ etkinliği! Deneylerle toprağın önemi ve korunması konusunda farkındalık oluşturuldu

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, toprağın sağlıklı olmasının önemine dikkat çekmek ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini savunmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe katılan yaşları 8 ile 14 arasında değişen 40 çocuk, toprağın öneminden bahsetti.

Tuzlalı çocuklardan ‘Bir Fidanım Olsun’ etkinliği! Deneylerle toprağın önemi ve korunması konusunda farkındalık oluşturuldu

Tuzla’da yaşları 8 ile 14 arasında değişen çocukların 5 farklı merkezde 47 farklı branşta eğitimler gördüğü Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, özel bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çocukların küçük yaşlarda doğaya karşı bilinçlendirmesi gerektiğinin her fırsatta altını çiziyor.

Bu kapsamda, Tuzla Belediyesi Yayla Bilgi Evleri’ne giden 40 öğrenci, toprak kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini savunmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. ‘Bir fidanım olsun’ sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çeşitli deneylerle bitki ve ağaçların toprağa olan faydasını gösterdiler. Öğrenciler, soğan tohumu, lahana, marul fidanı ile çam ağacı fidanı diktiler. Yapılan etkinlik ile toprağın önemi ve korunması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİSİ TOPRAK SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Bilgi Evleri öğrencisi Miraç Karabacak,” 5 Aralık Dünya Toprak Günü, her yıl toprağın sağlıklı olmasının önemine dikkat çekmek ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini savunmak amacıyla düzenlenir. Bildiğiniz gibi 1 cm toprağın oluşumu bin yıl alırken, evsel atıklar, erezyon ve toprak kayması gibi çeşitli sebepler ile yok olması çok kısa bir zaman almaktadır. Arkadaşlarım sizlere toprağın yok olmasına sebep olacak sebeplerden bazılarını gösterecektir” dedi.

Tuzlalı çocuklardan ‘Bir Fidanım Olsun’ etkinliği! Deneylerle toprağın önemi ve korunması konusunda farkındalık oluşturuldu

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