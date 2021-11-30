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Tuzlalı Kadın Girişimcilere Destek semineri

Tuzla Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla yeni bir çalışmaya imza attı. Tuzla’da sektör farketmeksizin girişim yapmak isteyen kadınlara, kadın girişimci destekleri ve hibe programları hakkında seminer düzenlendi.

Tuzlalı Kadın Girişimcilere Destek semineri

Tuzla Belediyesi, ilçe genelindeki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Tuzla Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile 'Kadın Girişimci Destekleri ve Hibeleri Nasıl Alınır?' konulu seminer düzenlendi.

KOSGEB İLE ORTAK SEMİNER

Düzenlenen programda KOSGEB İstanbul İMES Müdürü Ertuğrul Çetinkaya ve KOBİ uzmanları sunum yaptı. 300 kadın girişimcinin katıldığı seminer programında Tuzla Belediyesi tarafından 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü’nde kurulan Tuzla Kadın Girişimciler Kulübü’nün tanıtımı da gerçekleştirildi. Program sonunda Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İlham Veren Kadınlar’ projesinde başarı hikâyelerini paylaşan kadınlara plaketleri takdim edildi.

Kadın girişimcilerin gerek eğitim gerekse hibe projeleri ile desteklendiğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, KOSGEB ile ortaklaşa düzenlenen seminerlerin kadın girişimcilerin için çok verimli olduğu, Tuzla’da farklı sektörlerde başarılı kadın girişimcilerin önlerini açtıklarını belirtti.

Tuzlalı Kadın Girişimcilere Destek semineriTuzlalı Kadın Girişimcilere Destek semineri

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