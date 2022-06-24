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  3. Tuzlalı kadın mühendisler Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırlandı

Tuzlalı kadın mühendisler Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırlandı

23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kadın mühendisleri Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırladı.

Tuzlalı kadın mühendisler Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırlandı

23 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Kadın Mühendisler Günü dolasıyla Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadın mühendisleri ve kadın mühendis temsilcileri ile birlikte üniversitelerin mühendislik öğretim üyelerini Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırlandı. Programa kadın mühendislerin yanı sıra önemli isimlerde katıldı.

MERVEK KAVAKÇI'DA KATILIM GÖSTERDİ

Türkiye’de ilk kez KOSGEB ve yerel yönetim işbirliğinde kurulan Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi’nde kurulan Teknoloji Merkezi'ndeki programa Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan'da katıldı. Başkan Yazıcı, programa katılan kadın mühendislere Teknoloji Merkezi’ni gezdirdi.  Başkan Yazıcı, program sonunda katılımcıların tek tek Kadın Mühendisler Günü’nü kutladı.

Tuzlalı kadın mühendisler Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırlandıTuzlalı kadın mühendisler Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırlandı

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