Tuzlalı kadınlar E-Ticaret ve sosyal medyadan satış tekniklerini öğreniyor Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü ve Tuzla Kent Konseyi’nin düzenlediği, E-Ticaret ve Sosyal Medyada Satış Teknikleri Eğitimi kapsamında Tuzlalı kadınlar, e-Ticaret eğitimi aldı. Yapılan eğitimler kapsamında Tuzlalı kadınlar ürettiği ürünlerin satış tekniklerini öğrendi.

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Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü ve Tuzla Kent Konseyi’nin düzenlediği, E-Ticaret ve Sosyal Medyada Satış Teknikleri Eğitimi’ne yoğun ilgi gösterildi. Tuzla Belediyesi Sahil Sahnesi’nde gerçekleştirilen programda Tuzla Halk Eğitim Merkezi Dijital Pazarlama Öğretmeni ve E-Ticaret Uzmanı Mehtap Altuntaş eğitimi sunumu gerçekleştirdi. SOSYAL MEDYADAN SATIŞ TEKNİKLERİ ÖĞRETİLDİ Eğitime katılan Tuzlalı kadınlara, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Kalav ve Tuzla Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak sertifikalarını verdi. Yapılan eğitimler kapsamında Tuzlalı kadınlar ürettiği el emeği ürünlerin satış tekniklerini öğrendi. FOX Haber'i izliyor musunuz, sizce taraflı, tarafsız mı?#Persembe — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 27, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri tuzla manşetTUZLA HABERLERİ