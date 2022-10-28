Tuzlalı miniklerden 29 Ekim'e özel etkinlik! 100 parçadan oluşan Türk bayrağı şeklinde pasta yaptılar!

Tuzla'da yaşayan minikler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Türk bayrağı şeklinde dev bir pasta yaparak Dünya rekoru kırdılar.

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Tuzlalı miniklerden 29 Ekim'e özel etkinlik! 100 parçadan oluşan Türk bayrağı şeklinde pasta yaptılar!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tuzla Belediye tarafından bayrama özel dev bir pasta hazırlandı. Tuzlalı minikler, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Şadi Yazıcı'nın eşi Fatma Yazıcı'nın katılım sağladığı etkinlikte 100 parçadan oluşan 24 metrekarelik dev bir Türk bayrağı şeklinde pasta yaptılar.

100 PARÇADAN OLUŞAN PASTA YAPTILAR

Tuzlalı minikler, program kapsamında Tuzla Marina’da bulunan alanda kendi elleriyle hazırladıkları 100 parçadan oluşan pasta, hijyen şartları altında yan yana dizildi. Pastaların üzerine çocuklar ve Başkan Yazıcı tarafından kırmızı krem şanti sürüldü. Tamamen kırmızı ile kaplanan pastanın üzerine de ay ve yıldız logosu eklendi. İki ayrı masada yapılan pasta, Başkan Yazıcı ve çocuklar tarafından birleştirildi. Birleşimin ardından Dünya Çocuk Rekorları Hakemi Av. Uğur Demircan tarafından ölçümler yapıldı ve dünya rekoru kırıldığı tescillenmiş oldu.

"ALLAH BAYRAĞIMIZI DAİM ETSİN VE ASLA İNDİRMESİN"

Etkinlikte konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına gelecek yıl gireceğiz. 99’ncu yılında 100 parçadan oluşan bir pastayı çocuklarımız ile birlikte yaptık. Geleceğimizin teminatı olan ve bizim için çok kıymetli olan çocuklarımız ile birlikte binlerce şehidimizin kanları ile sulanmış olan bayrağı, pasta haline getirmek bizleri çok mutlu etti. Daha önce 10 metrekare olarak yapılan rekoru biz 24 metrekare yaparak Tuzla’dan Türkiye’ye Cumhuriyet Bayramı’nı haykırıyoruz. Allah bayrağımızı daim etsin ve asla indirmesin. İndirmeye kalkanlara da asla fırsat vermesin. Bu gençlerimiz ile birlikte bu mesajı vereceğiz. Ben Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Emeği geçen çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Şeflerimize teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz daima mutlu ve huzurlu olsun” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı,” Çocuklarımızın böyle eğlenceli bir şekilde en büyük bayramımızı kutlamaları, bayrak ve millet sevincini bu şekilde yaşamalarından dolayı çok mutlu oldum” ifadelerine yer verdi.
Tuzlalı miniklerden 29 Ekim'e özel etkinlik! 100 parçadan oluşan Türk bayrağı şeklinde pasta yaptılar!

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