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Tuzla'nın kaçak dökümlerle başı dertte!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde denetimlere rağmen kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Çevre sakinleri moloz dökümlerine karşı tepkili denetimlerinin artırılmasını istiyor.
02 Ocak 2020 Perşembe 10:56

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