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  3. Tuzla’nın özel çocukları, Başkan Yazıcı ile birlikte halı saha maçı yaptı

Tuzla’nın özel çocukları, Başkan Yazıcı ile birlikte halı saha maçı yaptı

Tuzla’da ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında özel bir futbol maçı düzenlendi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan özel çocuklar ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı bir araya gelerek halı saha maçı yaptılar.

Tuzla’nın özel çocukları, Başkan Yazıcı ile birlikte halı saha maçı yaptı

Tuzla Belediyesi Mercan Tesisleri’nde gerçekleştirilen maçta, özel çocuklar, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla düzenlenen halı saha maçında bir araya geldi.

Başkan Yazıcı, müsabakanın ilk yarısında yeşil takım ikinci yarısında ise kırmızı takımın formasını giydi. 3 Aralık Engelliler Günü özel maçında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri de forma giydi. Maçın ardından özel çocuklar, Başkan Yazıcı’ya çiçek takdim ettiler.

“ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ İLE BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, maçın ardından yaptığı açıklamada,”3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bizim klasik olan ve ‘El Clasico’ denilen karşılaşmalardan birisini oynadık. Oyuncular çok iyiydi. Bazen birbirimize girdik ama kardeşlik ve dostluk kazandı. Biz Tuzla’da burada bulunan özel çocuklarımız ile özel günler yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Biz onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. İnşallah Tuzla’da her zaman daha engelsiz, daha güzel günlerde buluşmak dileklerimi belirtiyorum.” dedi.

“MAÇ İÇERİSİNDE HEYECAN DORUKTAYDI”

Maçın heyecanlı geçtiğini belirten Başkan Yazıcı,”Herkes kazanmak için çok istekliydi. Özellikle de kazanmaya bilenmiş gelmişlerdi. Birkaç defa bana da çok sert müdahale edenler oldu. Özellikle kaleci kardeşimiz ile yaşadığımız bir penaltı pozisyonu vardı. İtiraf etmeliyim ki penaltıydı. Kazanmak için her zaman motive olmalıyız. Asla kimseye zarar vermeden her zaman başarının peşinde koşmalıyız. Arkadaşlarımız da bunu yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Tuzla’nın özel çocukları, Başkan Yazıcı ile birlikte halı saha maçı yaptıTuzla’nın özel çocukları, Başkan Yazıcı ile birlikte halı saha maçı yaptıTuzla’nın özel çocukları, Başkan Yazıcı ile birlikte halı saha maçı yaptı

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