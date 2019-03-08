Tuzlaspor 0 - 1 Kahramanmaraşspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Tuzlaspor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Tuzlaspor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tuzlaspor ve Kahramanmaraşspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Kahramanmaraşspor ile 06.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Tuzlaspor - Kahramanmaraşspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.03.2019 14:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Tuzlaspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
{homeIn}
Kahramanmaraşspor İlk 11
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Yedekler
{awaySubstitute}
Teknik Sorumlu
{awayCoach}
Goller
{awayGoal}
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Menemen Belediyespor
|25
|15
|7
|3
|54
|31
|52
|23
|2
|Tuzlaspor
|25
|15
|5
|5
|47
|14
|50
|33
|3
|Fatih Karagümrük
|25
|15
|4
|6
|41
|26
|49
|15
|4
|Manisa BBSK
|25
|11
|10
|4
|43
|20
|43
|23
|5
|Şanlıurfaspor
|25
|11
|7
|7
|33
|29
|40
|4
|6
|Etimesgut Belediyespor
|25
|10
|6
|9
|31
|29
|36
|2
|7
|Pendikspor
|25
|9
|8
|8
|35
|35
|35
|0
|8
|Zonguldak Kömürspor
|25
|8
|9
|8
|26
|29
|33
|-3
|9
|Kahramanmaraşspor
|25
|9
|6
|10
|27
|31
|33
|-4
|10
|Sivas Belediyespor
|25
|9
|6
|10
|30
|35
|33
|-5
|11
|Bak Spor
|25
|7
|10
|8
|27
|36
|31
|-9
|12
|Kırklarelispor
|25
|8
|6
|11
|35
|33
|30
|2
|13
|Tarsus İdman Yurdu
|25
|7
|9
|9
|31
|41
|30
|-10
|14
|Fethiyespor
|25
|4
|12
|9
|26
|31
|24
|-5
|15
|Bandırmaspor
|25
|6
|6
|13
|30
|42
|24
|-12
|16
|Konya Anadolu Selçukspor
|25
|4
|11
|10
|31
|45
|23
|-14
|17
|Darıca Gençlerbirliği
|25
|5
|6
|14
|21
|48
|21
|-27
|18
|Tokatspor
|25
|3
|10
|12
|20
|33
|19
|-13
Fikstür
|06.03.2019
|Bandırmaspor
|5-1
|Pendikspor
|06.03.2019
|Konya Anadolu Selçukspor
|Etimesgut Belediyespor
|06.03.2019
|Şanlıurfaspor
|2-2
|Manisa BBSK
|06.03.2019
|Tarsus İdman Yurdu
|1-1
|Fethiyespor
|06.03.2019
|Tokatspor
|0-1
|Zonguldak Kömürspor
|06.03.2019
|Darıca Gençlerbirliği
|1-4
|Kırklarelispor
|06.03.2019
|Anadolu Selçukspor
|0-1
|Etimesgut Belediyespor
|06.03.2019
|Fatih Karagümrük
|1-0
|Bugsaş Spor
|06.03.2019
|Menemen Belediyespor
|3-0
|Keçiörengücü
|06.03.2019
|Tuzlaspor
|0-1
|Tokatspor
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