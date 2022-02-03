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  3. Tuzlaspor 0 – 2 Balıkesirspor | Maç sonucu

Tuzlaspor 0 – 2 Balıkesirspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Tuzlaspor, rakibine 2-0 yenildi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Sedat Dursun ve Kethevoama kaydetti.

Tuzlaspor 0 – 2 Balıkesirspor | Maç sonucu

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Duran, Ali Can Alp

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (Dk. 46 Çekdar Orhan), Rotman, Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker (Dk. 82 Sefa Kınalı), Diack (Dk. 46 Bardhi), Tayfun Aydoğan (Dk. 78 İsmail Konuk), Sedat Şahintürk (Dk. 57 Ahmet Yazar), Ezeh, Onat Kutay Kurt

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Kore, Nwankwo, Otoo (Dk. 90 Birol Parlak), Anıl Taşdemir (Dk. 62 Bilalli), Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 80 Muhammed Ali Doğan)

Goller: Dk. 12 Sedat Dursun, Dk. 16 Kethevoama (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ferhat Öztorun, Dk. 45 Samet Asatekin (Tuzlaspor)

Tuzlaspor 0 – 2 Balıkesirspor | Maç sonucuTuzlaspor 0 – 2 Balıkesirspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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