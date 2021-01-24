TUZLASPOR 0-3 AKHİSARSPOR | MAÇ SONUCU
2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Tuzlaspor, Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 18. hafta maçında Tuzlaspor, Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-3 sona erdi. Tuzlaspor ve Akhisarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Akhisarspor ile 24.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Tuzlaspor - Akhisarspor Maç Sonucu ne oldu?
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Tuzlaspor Akhisarspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor Akhisarspor Maçının Hakemleri
Burak Pakkan(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Emrah Ünal(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)
Tuzlaspor İlk 11
41. Metin Erol, 4. İsmail Konuk, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 15. Aldın Cajıc, 8. Gökcan Kaya, 11. Onur Ayık, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 35. Yasin Güreler, 87. Ferhat Öztorun
Yedekler
1. Haydar Yılmaz, 26. Mahmut Bulut, 61. Anıl Karaer, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 77. Samet Asatekin, 99. Özgür Can Özcan, 20. Vedat Bora
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Akhisarspor İlk 11
45. Halil Yeral, 11. Onurcan Güler, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku, 99. Nsıma Peter
Yedekler
1. Mılan Lukac, 5. Furkan Korkut, 10. Çekdar Orhan, 14. Enes Tayfun, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 80. Mert Özyıldırım
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|17
|10
|5
|2
|25
|13
|35
|12
|2
|İstanbulspor
|17
|10
|4
|3
|37
|19
|34
|18
|3
|Samsunspor
|17
|9
|6
|2
|24
|16
|33
|8
|4
|Altay
|17
|10
|2
|5
|30
|16
|32
|14
|5
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|18
|9
|4
|5
|24
|13
|31
|11
|7
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|8
|Tuzlaspor
|18
|9
|3
|6
|27
|27
|30
|0
|9
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|10
|Bandırmaspor
|18
|8
|3
|7
|23
|19
|27
|4
|11
|Adanaspor
|17
|6
|3
|8
|24
|22
|21
|2
|12
|Ümraniyespor
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Akhisarspor
|18
|4
|4
|10
|16
|25
|16
|-9
|15
|Menemenspor
|17
|3
|7
|7
|16
|26
|16
|-10
|16
|Balıkesirspor
|17
|4
|4
|9
|16
|28
|16
|-12
|17
|Ankaraspor
|18
|2
|4
|12
|12
|31
|10
|-19
|18
|Eskişehirspor
|18
|0
|7
|11
|10
|34
|7
|-24
TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür
|23.01.2021
|Adana Demirspor
|1-2
|Bursaspor
|23.01.2021
|Bandırmaspor
|1-0
|Ümraniyespor
|23.01.2021
|Eskişehirspor
|0-0
|Osmanlıspor FK
|24.01.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Akhisarspor
|24.01.2021
|Giresunspor
|Balıkesirspor
|24.01.2021
|Ankara Keçiörengücü
|2-0
|Boluspor
|24.01.2021
|Samsunspor
|Altay
|25.01.2021
|İstanbulspor
|Adanaspor
|25.01.2021
|Altınordu
|Menemenspor