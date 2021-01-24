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TUZLASPOR 0-3 AKHİSARSPOR | MAÇ SONUCU

2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Tuzlaspor, Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUZLASPOR 0-3 AKHİSARSPOR | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Tuzlaspor, Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-3 sona erdi. Tuzlaspor ve Akhisarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Akhisarspor ile 24.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Tuzlaspor - Akhisarspor Maç Sonucu ne oldu?

Tuzlaspor, Akhisarspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tuzlaspor Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın

Tuzlaspor Akhisarspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 13:30

Tuzlaspor Akhisarspor Maçının Hakemleri

Burak Pakkan(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Emrah Ünal(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)

Tuzlaspor İlk 11

41. Metin Erol, 4. İsmail Konuk, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 15. Aldın Cajıc, 8. Gökcan Kaya, 11. Onur Ayık, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 35. Yasin Güreler, 87. Ferhat Öztorun

Yedekler

1. Haydar Yılmaz, 26. Mahmut Bulut, 61. Anıl Karaer, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 77. Samet Asatekin, 99. Özgür Can Özcan, 20. Vedat Bora

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Akhisarspor İlk 11

45. Halil Yeral, 11. Onurcan Güler, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku, 99. Nsıma Peter

Yedekler

1. Mılan Lukac, 5. Furkan Korkut, 10. Çekdar Orhan, 14. Enes Tayfun, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 80. Mert Özyıldırım

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor17105225133512
2İstanbulspor17104337193418
3Samsunspor179622416338
4Altay17102530163214
5Adana Demirspor1894531183113
6Ankara Keçiörengücü1894524133111
7Bursaspor189363328305
8Tuzlaspor189362727300
9Altınordu178452222280
10Bandırmaspor188372319274
11Adanaspor176382422212
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor18549182219-4
14Akhisarspor184410162516-9
15Menemenspor17377162616-10
16Balıkesirspor17449162816-12
17Ankaraspor182412123110-19
18Eskişehirspor18071110347-24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür

23.01.2021Adana Demirspor1-2Bursaspor
23.01.2021Bandırmaspor1-0Ümraniyespor
23.01.2021Eskişehirspor0-0Osmanlıspor FK
24.01.2021Tuzlaspor0-3Akhisarspor
24.01.2021Giresunspor Balıkesirspor
24.01.2021Ankara Keçiörengücü2-0Boluspor
24.01.2021Samsunspor Altay
25.01.2021İstanbulspor Adanaspor
25.01.2021Altınordu Menemenspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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