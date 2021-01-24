TUZLASPOR 0-3 AKHİSARSPOR | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Tuzlaspor, Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-3 sona erdi. Tuzlaspor ve Akhisarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Akhisarspor ile 24.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Tuzlaspor - Akhisarspor Maç Sonucu ne oldu? Tuzlaspor, Akhisarspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tuzlaspor Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın Tuzlaspor Akhisarspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 13:30

Tuzlaspor Akhisarspor Maçının Hakemleri

Burak Pakkan(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Emrah Ünal(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)

Tuzlaspor İlk 11

41. Metin Erol, 4. İsmail Konuk, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 21. Matej Pucko, 22. Erdem Özgenç, 15. Aldın Cajıc, 8. Gökcan Kaya, 11. Onur Ayık, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 35. Yasin Güreler, 87. Ferhat Öztorun

Yedekler

1. Haydar Yılmaz, 26. Mahmut Bulut, 61. Anıl Karaer, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 77. Samet Asatekin, 99. Özgür Can Özcan, 20. Vedat Bora

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Akhisarspor İlk 11

45. Halil Yeral, 11. Onurcan Güler, 22. Semih Görer, 24. Paul Fadıala Keıta, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku, 99. Nsıma Peter

Yedekler

1. Mılan Lukac, 5. Furkan Korkut, 10. Çekdar Orhan, 14. Enes Tayfun, 17. Bertuğ Bayar, 23. Berat Onur Pınar, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 80. Mert Özyıldırım

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 17 10 5 2 25 13 35 12 2 İstanbulspor 17 10 4 3 37 19 34 18 3 Samsunspor 17 9 6 2 24 16 33 8 4 Altay 17 10 2 5 30 16 32 14 5 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 6 Ankara Keçiörengücü 18 9 4 5 24 13 31 11 7 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 8 Tuzlaspor 18 9 3 6 27 27 30 0 9 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 10 Bandırmaspor 18 8 3 7 23 19 27 4 11 Adanaspor 17 6 3 8 24 22 21 2 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Akhisarspor 18 4 4 10 16 25 16 -9 15 Menemenspor 17 3 7 7 16 26 16 -10 16 Balıkesirspor 17 4 4 9 16 28 16 -12 17 Ankaraspor 18 2 4 12 12 31 10 -19 18 Eskişehirspor 18 0 7 11 10 34 7 -24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür