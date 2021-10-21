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Tuzlaspor 0 -3 Bandırmaspor | Maç sonucu

TFF 1. Lig'in 10.hafta maçında Bandırmaspor, deplasmanda konuk olduğu Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

Tuzlaspor 0 -3 Bandırmaspor | Maç sonucu

Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam etti. Bu kapsamda galibiyeti hedefleyen iki takım Tuzlaspor ve Bandırmaspor'un kozlarını paylaştı. Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Vefa Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma sırasında sahaya konan martı maça damgasını vurdu. Deplasmanda kıyasıya mücadelenin sonucunda Bandırmaspor, Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

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TUZLASPOR 0 -3  BANDIRMASPOR | MAÇ SONUCU

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör, Caner Cavlan, Guido Koçer (Dk. 60 Levent Ayçiçek), Landel (Dk. 83 Pucko), Mulumba, Doğan Can Davas (Dk. 83 Kerim Avcı), Keny (Dk. 90 Manaj), Bentley (Dk. 61 Mehmet Özcan)

Goller: Dk. 20 Keny, Dk. 40 Guido Koçer, Dk. 71 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor), Dk. 57 Gökhan Değirmenci, Dk. 60 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yendi.

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Stat: Vefa

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet Ali Akkor

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk (Dk. 69 Ahmet Yazar), Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker (Dk. 46 Bardhi), Rotman, Tayfun Erdoğan (Dk. 80 Diack), Sedat Şahintürk (Dk. 80 Rahmi Anıl Başaran), Onat Kutay Kurt, Erhan Kartal (Dk. 29 Sefa Kınalı)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör, Caner Cavlan, Guido Koçer (Dk. 60 Levent Ayçiçek), Landel (Dk. 83 Pucko), Mulumba, Doğan Can Davas (Dk. 83 Kerim Avcı), Keny (Dk. 90 Manaj), Bentley (Dk. 61 Mehmet Özcan)

Goller: Dk. 20 Keny, Dk. 40 Guido Koçer, Dk. 71 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor), Dk. 57 Gökhan Değirmenci, Dk. 60 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

 

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