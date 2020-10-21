Tuzlaspor, 1. Lig'de liderlik koltuğuna oturdu!

TFF 1. Lig'de hafta içi oynanan 6. hafta maçlarında Tuzlaspor, evinde Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, müthiş bir form serisiyle yoluna devam ediyor. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan İstanbul ekibi, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliği elinde bulunduruyor.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Tuzlaspor, başkent temsilcisi Ankaraspor'u 2-0'la geçti. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri Aldin Cajic ile Matej Pucko kaydetti.

Taner Taşkın yönetiminde çıktığı 6. maçında 4 galibiyete ulaşan ve ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Tuzlaspor, puanını 14'e yükseltti.

Kötü gidişe son veremeyen ve 4 puanda kalan başkent temsilcisi Ankaraspor ise 4. mağlubiyetini aldı. (1 G, 1B)

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya (Dk. 78 Segbefia), Cajic, Aykut Çeviker, Aosman (Dk. 71 Ahmet Yazar), Thuram, Pucko (Dk. 86 Özgürcan Özcan)

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Levent Gülen, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Halil İbrahim Esen, Doğukan Efe (Dk. 33 Barış Zeren), Mbamba (Dk. 61 Bulbwa), Beykan Şimşek, Umar (Dk. 46 Hacı Ömer Doğru), Erdem Çetinkaya (Dk. 19 Engin Bekdemir)

Goller: Dk. 27 Cajic, Dk. 58 Pucko (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Yohou, Dk. 81 Erdem Özgenç (Tuzlaspor), Dk. 65 Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor)