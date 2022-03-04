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  3. Tuzlaspor 2 – 0 İstanbulspor | Maç sonucu

Tuzlaspor 2 – 0 İstanbulspor | Maç sonucu

TFF 1. Lig 28.hafta maçında Tuzlaspor'a konuk olan İstanbulspor rakibini Ethemi ve İbrahim Yılmaz'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Tuzlaspor 2 – 0 İstanbulspor | Maç sonucu

Stat: Kocaeli

Hakemler: Volkan Bayarslan, Baran Eraslan, Mehmet Kapluhan

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Bardhi (Dk. 79 Tayfun Aydoğan), Diack, Ezeh, Erhan Kartal (Dk. 46 Samet Asatekin), Ferhat Öztorun, Posmac, Sedat Şahintürk (Dk. 33 Safa Kınalı - Dk. 74 Metincan Cici), Onat Kutay Kurt (Dk. 46 Ahmet Yazar)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil (Dk. 23 Okan Erdoğan), Eslem Öztürk (Dk. 81 Cajic), İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber (Dk. 70 Muammer Sarıkaya), Ferhat Yazgan, Ethemi (Dk. 70 Rroca), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin)

Goller: Dk. 12 Ethemi, Dk. 25 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 İsmail Konuk, Dk. 89 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 80 Ferhat Yazgan (İstanbulspor)

Tuzlaspor 2 – 0 İstanbulspor | Maç sonucu Tuzlaspor 2 – 0 İstanbulspor | Maç sonucu Tuzlaspor 2 – 0 İstanbulspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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