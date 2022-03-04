Tuzlaspor 2 – 0 İstanbulspor | Maç sonucu TFF 1. Lig 28.hafta maçında Tuzlaspor'a konuk olan İstanbulspor rakibini Ethemi ve İbrahim Yılmaz'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

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Stat: Kocaeli Hakemler: Volkan Bayarslan, Baran Eraslan, Mehmet Kapluhan Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Bardhi (Dk. 79 Tayfun Aydoğan), Diack, Ezeh, Erhan Kartal (Dk. 46 Samet Asatekin), Ferhat Öztorun, Posmac, Sedat Şahintürk (Dk. 33 Safa Kınalı - Dk. 74 Metincan Cici), Onat Kutay Kurt (Dk. 46 Ahmet Yazar) İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil (Dk. 23 Okan Erdoğan), Eslem Öztürk (Dk. 81 Cajic), İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber (Dk. 70 Muammer Sarıkaya), Ferhat Yazgan, Ethemi (Dk. 70 Rroca), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin) Goller: Dk. 12 Ethemi, Dk. 25 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) Sarı kartlar: Dk. 50 İsmail Konuk, Dk. 89 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 80 Ferhat Yazgan (İstanbulspor) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Spor Toto 1.Lig