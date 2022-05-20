Tuzlaspor 2 - 4 Samsunspor | Maç sonucu

5. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Fofana’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Tomane’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

17. dakikada ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inen Hüseyin’in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazında Polat’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

36. dakikada Ali’nin ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında Fofana topla buluştu. Son çizgiye inen Fofana’nın kaleciyi çalımlayarak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3

38. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmet Yazar’ın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

77. dakikada Fofana’nın ceza sahası içinde Mehmet Coşkun’a yaptığı müdahaleyi hakem Faruk Turtay penaltı olarak değerlendirdi.

78. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ahmet Yazar topu ağlara gönderdi. 2-3

90. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Fofana’nın kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-4

Stat: Eyüp

Hakemler: Ö. Faruk Turtay xx, Gökhan Barcın xx, Hüseyin Aylak xx

Tuzlaspor: Hurşit x (Angeler dk. 42 x), Umut xx (Erhan dk. 46 x), Gökhan xx, İbrahim Halil xx, Mehmet xx, Diack xx, Ömer x (Bardhi dk. 28 x), Fatih x (Çekdar Orhan dk. 28 x), Tayfun xx, Mahsum x (Ahmet Yazar dk. 28 xxx), Kutay xx

Yedekler: İsmail, Seymen Salih, Kulakov

Teknik Direktör: Gökay Kavalcı

Samsunspor: Alp xx, Ali xx, Berk xx, Soner xx, Hüseyin xx, Cihan xx (Alper dk. 67 x), Polat xx (Eraldo dk. 87 ?), Muhammet Ali xx (Bedirhan dk. 87 ?), Melih xx (Atakan dk. 61 x), Fofana xx, Tomane xxx (Bah dk. 67 x)

Yedekler: Nurullah, Tolgay, Tallo, Ensar, Semih, Atakan

Teknik Sorumlu: Yücel Uyar

Goller: Tomane (dk. 5), Polat (dk. 17), Fofana (dk. 36 ve 90) (Samsunspor) Ahmet Yazar (dk. 38 ve 78 pen.) (Tuzlaspor)



