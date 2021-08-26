Tuzlaspor 3-1 Boluspor | MAÇ SONUCU

Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefleyen Tuzlaspor ve Boluspor karşı kaşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3 golle kazarak puanını 7'ye yükseltirken, Boluspor ise henüz ligde puan alabilmiş değil.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Bregu'nun ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan vuruşunda yuvarlak top üzerinden dışarıya gitti.

19. dakikada Tayfun'un soldan ortaladığı topu arka direkte Pedersen'in indirdi, Bardi'nin yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

21. dakikada Bardhi defansın arkasına sarkan Ahmet Yazar'ı gördü, pasında sol taraftan ceza sahası içine girip kaleci Selmani'nin üzerinden aşırtarak golü atan Ahmet Yazar takımını öne geçirdi.

44. dakikada Tayfun'un sol taraftan ortasında arka direkte Rotman'ın indirdiği topu İsmail Konuk gole çevirdi ve durumu 2-0'a getirdi.

45+3. dakikada sol taraftan Talha'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde karambolde ayağını sokan Tugay'ın vuruşu golle sonuçlandı ve fark bire indi.

61. dakikada Tayfun'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Posmac'ın kafa vuruşunda top kaleci Selmani'de kaldı.

71. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek ceza sahası içine giren Pedersen'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

75. dakikada Tayfun'un havadan pasında defansın arkasına sarkan Samet, ceza sahası içi sağ tarafından vurdu ve topu ağlara yolladı. 3-1.

Maçta başka gol olmayınca Tuzlaspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.