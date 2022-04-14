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Tuzlaspor 4 - 0 Gençlerbirliği | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi.

Tuzlaspor 4 - 0 Gençlerbirliği | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi.

Stat: Eyüp

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Temel, Nurettin Dinçer Demir

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal (Dk. 46 Samet Asatekin - Dk. 50 Mehmet Coşkun), İsmail Konuk, Posmac (Dk. 83 Gökhan Akkan), Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Bardhi, Çekdar Orhan (Dk. 72 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk. 83 Tayfun Aydoğan), Ezeh

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Ömürcan Artan), Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Aksel Aktaş (Dk. 46 Tshibola), Grechyshkin (Dk. 75 Serdarcan Eralp), Barış Alıcı (Dk. 64 Eleke), Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Musa Şahindere), Sallallich, Lima

Goller: Dk. 18 Ahmet Yazar, Dk. 21 ve 45+2 Ezeh, Dk. 42 Diack (Tuzlaspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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