Tuzlaspor 4 -1 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 4. hafta maçında Tuzlaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Tuzlaspor, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tuzlaspor 4 -1 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 87 Mustafa Aydın), Yahaya, Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 67 Süleyman Luş), Adeniyi (Dk. 82 Mata)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Hasek, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 76 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. 71 Celal Hanalp), Rosheuvel (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 81 Fırat Şaşi)

Goller: Dk. 5 Hasek (Erzurumspor FK), Dk. 9 ve 13 (Penaltıdan) Adeniyi, Dk. 43 İbrahim Has, Dk. 60 Cisse (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 63 Cengizhan Bayrak, Dk. 90+2 Göktuğ Bakırbaş, Dk. 90+6 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK), Dk 72 İbrahim Has, Dk. 75 Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)

Tuzlaspor 4 -1 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

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