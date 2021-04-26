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Tuzlaspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Tuzlaspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tuzlaspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Tuzlaspor, Adana Demirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-3 sona erdi. Tuzlaspor ve Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Adana Demirspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Tuzlaspor - Adana Demirspor Maç Sonucu ne oldu?

Tuzlaspor, Adana Demirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tuzlaspor Adana Demirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Tuzlaspor Adana Demirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Tuzlaspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri

Koray Gençerler(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Deniz Turgut(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

23. Philipp Alexander Angeler, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 15. Aldın Cajıc, 18. İbrahim Halil Aksu, 19. Arif Morkaya, 21. Matej Pucko, 35. Yasin Güreler, 72. Muhammed Gönülaçar, 87. Ferhat Öztorun, 97. Alan Lıma Carıus, 99. Özgür Can Özcan

Yedekler

41. Metin Erol, 26. Mahmut Bulut, 44. Rajko Rotman, 70. Berk Can Sevgi, 77. Samet Asatekin, 88. Muhammed Sarıkaya

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

13. Muhammed Şengezer, 12. Okan Alkan, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 26. Kaan Kanak, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba

Yedekler

1. Emılıjus Zubas, 4. Semih Güler, 44. Samet Akaydin, 30. Süleyman Koç, 6. Hamıdou Traore, 35. Yunus Akgün, 20. Volkan Şen, 25. Emircan Altıntaş, 56. Sergen Batın Kiradi

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32197657266431
2Giresunspor32197649246425
3Samsunspor321810453296424
4İstanbulspor32186859336026
5Altay321831161365725
6Altınordu3215985043547
7Ankara Keçiörengücü321571042275215
8Ümraniyespor32148104541504
9Tuzlaspor3214513434847-5
10Bursaspor3213415515343-2
11Bandırmaspor3211615424539-3
12Boluspor3211516344038-6
13Balıkesirspor329815354535-10
14Adanaspor329716425034-8
15Menemenspor3271312365434-18
16Akhisarspor328519355529-20
17Ankaraspor326818325626-24
18Eskişehirspor321823228311-61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür

25.04.2021Boluspor0-2Samsunspor
25.04.2021Ankaraspor3-2Bandırmaspor
25.04.2021Tuzlaspor0-3Adana Demirspor
25.04.2021Menemenspor2-1Eskişehirspor
25.04.2021Osmanlıspor FK Bandırmaspor
25.04.2021Adanaspor0-2Ümraniyespor
25.04.2021Akhisarspor2-0Altay
25.04.2021Altınordu0-0Giresunspor
25.04.2021Bursaspor1-2İstanbulspor
25.04.2021Balıkesirspor1-2Ankara Keçiörengücü
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