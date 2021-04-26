Tuzlaspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Tuzlaspor, Adana Demirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-3 sona erdi. Tuzlaspor ve Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Adana Demirspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Tuzlaspor - Adana Demirspor Maç Sonucu ne oldu? Tuzlaspor, Adana Demirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tuzlaspor Adana Demirspor Maçının Özeti için Tıklayın Tuzlaspor Adana Demirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Tuzlaspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri

Koray Gençerler(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Deniz Turgut(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

23. Philipp Alexander Angeler, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 15. Aldın Cajıc, 18. İbrahim Halil Aksu, 19. Arif Morkaya, 21. Matej Pucko, 35. Yasin Güreler, 72. Muhammed Gönülaçar, 87. Ferhat Öztorun, 97. Alan Lıma Carıus, 99. Özgür Can Özcan

Yedekler

41. Metin Erol, 26. Mahmut Bulut, 44. Rajko Rotman, 70. Berk Can Sevgi, 77. Samet Asatekin, 88. Muhammed Sarıkaya

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

13. Muhammed Şengezer, 12. Okan Alkan, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 26. Kaan Kanak, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba

Yedekler

1. Emılıjus Zubas, 4. Semih Güler, 44. Samet Akaydin, 30. Süleyman Koç, 6. Hamıdou Traore, 35. Yunus Akgün, 20. Volkan Şen, 25. Emircan Altıntaş, 56. Sergen Batın Kiradi

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 32 19 7 6 57 26 64 31 2 Giresunspor 32 19 7 6 49 24 64 25 3 Samsunspor 32 18 10 4 53 29 64 24 4 İstanbulspor 32 18 6 8 59 33 60 26 5 Altay 32 18 3 11 61 36 57 25 6 Altınordu 32 15 9 8 50 43 54 7 7 Ankara Keçiörengücü 32 15 7 10 42 27 52 15 8 Ümraniyespor 32 14 8 10 45 41 50 4 9 Tuzlaspor 32 14 5 13 43 48 47 -5 10 Bursaspor 32 13 4 15 51 53 43 -2 11 Bandırmaspor 32 11 6 15 42 45 39 -3 12 Boluspor 32 11 5 16 34 40 38 -6 13 Balıkesirspor 32 9 8 15 35 45 35 -10 14 Adanaspor 32 9 7 16 42 50 34 -8 15 Menemenspor 32 7 13 12 36 54 34 -18 16 Akhisarspor 32 8 5 19 35 55 29 -20 17 Ankaraspor 32 6 8 18 32 56 26 -24 18 Eskişehirspor 32 1 8 23 22 83 11 -61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür