Tuzlaspor -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.lig'in 32.haftasında Tuzlaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki Tuzlaspor -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
TUZLASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tuzlaspor - Adana Demirspor maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3 kanalından şifreli, dönüşümlü yayınla şifresiz olarak TRT Spor'dan yayınlanacak.
Mücadelenin hakemleri TFF'den duyurulduğunda haberimize eklenecektir.