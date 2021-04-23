Tuzlaspor -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1.lig'in 32.haftasında Tuzlaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki Tuzlaspor -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. TUZLASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Tuzlaspor - Adana Demirspor maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3 kanalından şifreli, dönüşümlü yayınla şifresiz olarak TRT Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin hakemleri TFF'den duyurulduğunda haberimize eklenecektir. Tayfun Altuntaş Editör