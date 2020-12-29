TFF 1. Lig'de erteleme maçları bu hafta içi oynanacak. Tuzlaspor-Altay maçı da oynanacak olan erteleme maçları arasında bulunuyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takım hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Bu ligde Tuzlaspor evinde 3 maçtır kazanıyor. Bu ligde Altay toplamda 4 maçtır kazanıyor. Tuzlaspor, ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de olağanüstü bir başarı yakalayarak ligde 30 puana ulaştı ve 2. sırada yer aldı. İzmir ekibi Altay ise 15 maçta topladığı 29 puanla 4. sırada bulunuyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Tuzlaspor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TUZLASPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor-Altay arasında oynanacak olan erteleme maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu karşılaşma, İstanbul'da bulunan Vefa Stadı'nda oynanacakken hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Mehmet Ali Akkor üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte bu sezon oynanacak tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Tuzlaspor-Altay maçı da Çarşamba günü saat 13.30'da TRT Spor'dan izlenebilir.