Tuzlaspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 14. hafta maçında Tuzlaspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 14. hafta maçında Tuzlaspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Tuzlaspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 14. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Altınordu ile 26.12.2020 13:30'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Tuzlaspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Tuzlaspor Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın
Tuzlaspor Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Vefa Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.12.2020 13:30
Tuzlaspor Altınordu Maçının Hakemleri
Serkan Tokat(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Ömer Tevfik Özkoç(2. Yardımcı Hakem), Ömer Kocabey(dördüncü Hakem)
Tuzlaspor İlk 11
23. Philipp Alexander Angeler, 22. Erdem Özgenç, 19. Arif Morkaya, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 35. Yasin Güreler, 20. Vedat Bora, 15. Aldın Cajıc, 11. Onur Ayık, 8. Gökcan Kaya, 17. Ahmet Yazar, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Yedekler
41. Metin Erol, 14. Aıas Aosman, 77. Samet Asatekin, 98. Baran Işık, 21. Matej Pucko, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 9. Onat Kutay Kurt
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
Ahmet Yazar,28.dk (f), Ahmet Yazar,50.dk (f), Aıas Aosman,90+3.dk (f)
Kartlar
Çift Sarı Kart Erdem Özgenç 69.dk
Oyundan Çıkanlar
Onur Ayık 71.dk, Ahmet Yazar 80.dk, Vedat Bora 46.dk, Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo 87.dk
Oyuna Girenler
Samet Asatekin 71.dk, Matej Pucko 80.dk, Aıas Aosman 46.dk, Onat Kutay Kurt 87.dk
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 88. Yusuf Can Esendemir, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 8. Oğulcan Ülgün, 94. Enis Destan, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
70. Osman Ertuğrul Çetin, 17. Burak İnce, 48. Polat Abay, 80. Sami Satılmış, 81. Özgür Deryol, 82. Emre Oymak, 86. Tayfun Tatlı
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
Enis Destan,35.dk (h), Erhan Erentürk,42.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Yusuf Yalçın Arslan 32.dk, Sarı Kart Hüseyin Altuğ Taş 40.dk, Çift Sarı Kart Kahraman Demirtaş 60.dk
Oyundan Çıkanlar
Metehan Mimaroğlu 65.dk, Hüseyin Altuğ Taş 80.dk, Yusuf Can Esendemir 55.dk, Furkan Metin 80.dk
Oyuna Girenler
Burak İnce 65.dk, Emre Oymak 80.dk, Polat Abay 55.dk, Özgür Deryol 80.dk
TFF 1. Lig 14.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|15
|9
|3
|3
|27
|20
|30
|7
|2
|Altay
|15
|9
|2
|4
|29
|14
|29
|15
|3
|Giresunspor
|15
|8
|5
|2
|21
|13
|29
|8
|4
|Ankara Keçiörengücü
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|27
|10
|5
|Samsunspor
|15
|7
|6
|2
|20
|14
|27
|6
|6
|Altınordu
|16
|8
|3
|5
|22
|22
|27
|0
|7
|Adana Demirspor
|14
|7
|4
|3
|25
|13
|25
|12
|8
|İstanbulspor
|14
|7
|4
|3
|24
|15
|25
|9
|9
|Bursaspor
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|21
|2
|10
|Bandırmaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|18
|0
|11
|Menemenspor
|15
|4
|6
|5
|19
|22
|18
|-3
|12
|Ümraniyespor
|16
|4
|5
|7
|16
|25
|17
|-9
|13
|Balıkesirspor
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|15
|-6
|14
|Boluspor
|15
|3
|4
|8
|13
|18
|13
|-5
|15
|Akhisarspor
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|13
|-9
|16
|Adanaspor
|12
|3
|3
|6
|16
|18
|12
|-2
|17
|Ankaraspor
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|9
|-14
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 14.Hafta Fikstür
|12.12.2020
|Bursaspor
|3-0
|Samsunspor
|12.12.2020
|Balıkesirspor
|2-2
|Eskişehirspor
|13.12.2020
|Tuzlaspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|13.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Ümraniyespor
|13.12.2020
|Giresunspor
|2-0
|Adana Demirspor
|13.12.2020
|Boluspor
|0-1
|Bandırmaspor
|13.12.2020
|Altınordu
|3-2
|Akhisarspor
|13.12.2020
|Adanaspor
|1-4
|Altay
|14.12.2020
|Menemenspor
|1-2
|İstanbulspor
|14.12.2020
|Ankaraspor
|0-0
|Ümraniyespor