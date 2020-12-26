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Tuzlaspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 14. hafta maçında Tuzlaspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Tuzlaspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 14. hafta maçında Tuzlaspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Tuzlaspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 14. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Altınordu ile 26.12.2020 13:30'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Tuzlaspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Tuzlaspor Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın

Tuzlaspor Altınordu Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Vefa Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.12.2020 13:30

Tuzlaspor Altınordu Maçının Hakemleri

Serkan Tokat(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Ömer Tevfik Özkoç(2. Yardımcı Hakem), Ömer Kocabey(dördüncü Hakem)

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

23. Philipp Alexander Angeler, 22. Erdem Özgenç, 19. Arif Morkaya, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 35. Yasin Güreler, 20. Vedat Bora, 15. Aldın Cajıc, 11. Onur Ayık, 8. Gökcan Kaya, 17. Ahmet Yazar, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 14. Aıas Aosman, 77. Samet Asatekin, 98. Baran Işık, 21. Matej Pucko, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 9. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

Ahmet Yazar,28.dk (f), Ahmet Yazar,50.dk (f), Aıas Aosman,90+3.dk (f)

Kartlar

Çift Sarı Kart Erdem Özgenç 69.dk

Oyundan Çıkanlar

Onur Ayık 71.dk, Ahmet Yazar 80.dk, Vedat Bora 46.dk, Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo 87.dk

Oyuna Girenler

Samet Asatekin 71.dk, Matej Pucko 80.dk, Aıas Aosman 46.dk, Onat Kutay Kurt 87.dk

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 88. Yusuf Can Esendemir, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 20. Kahraman Demirtaş, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 8. Oğulcan Ülgün, 94. Enis Destan, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

70. Osman Ertuğrul Çetin, 17. Burak İnce, 48. Polat Abay, 80. Sami Satılmış, 81. Özgür Deryol, 82. Emre Oymak, 86. Tayfun Tatlı

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Enis Destan,35.dk (h), Erhan Erentürk,42.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Yusuf Yalçın Arslan 32.dk, Sarı Kart Hüseyin Altuğ Taş 40.dk, Çift Sarı Kart Kahraman Demirtaş 60.dk

Oyundan Çıkanlar

Metehan Mimaroğlu 65.dk, Hüseyin Altuğ Taş 80.dk, Yusuf Can Esendemir 55.dk, Furkan Metin 80.dk

Oyuna Girenler

Burak İnce 65.dk, Emre Oymak 80.dk, Polat Abay 55.dk, Özgür Deryol 80.dk

TFF 1. Lig 14.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor159332720307
2Altay1592429142915
3Giresunspor158522113298
4Ankara Keçiörengücü1583422122710
5Samsunspor157622014276
6Altınordu168352222270
7Adana Demirspor1474325132512
8İstanbulspor147432415259
9Bursaspor156362826212
10Bandırmaspor155371818180
11Menemenspor15465192218-3
12Ümraniyespor16457162517-9
13Balıkesirspor14437162215-6
14Boluspor15348131813-5
15Akhisarspor14347122113-9
16Adanaspor12336161812-2
17Ankaraspor142398229-14
18Eskişehirspor150699306-21

TFF 1. Lig 14.Hafta Fikstür

12.12.2020Bursaspor3-0Samsunspor
12.12.2020Balıkesirspor2-2Eskişehirspor
13.12.2020Tuzlaspor1-0Ankara Keçiörengücü
13.12.2020Osmanlıspor FKÜmraniyespor
13.12.2020Giresunspor2-0Adana Demirspor
13.12.2020Boluspor0-1Bandırmaspor
13.12.2020Altınordu3-2Akhisarspor
13.12.2020Adanaspor1-4Altay
14.12.2020Menemenspor1-2İstanbulspor
14.12.2020Ankaraspor0-0Ümraniyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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