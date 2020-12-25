TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta ile devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında bulunan Tuzlaspor-Altınordu maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligde 1 maç eksiği bulunan Tuzlaspor, 14 maçta topladığı 27 puanla 4. sırada yer alıyor. Altınordu ise geçtiğimiz haftalarda liderliği kaptırmıştı. İzmir ekibi, 15 maçta 27 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takımın zorlu mücadelesi zirve yarışı adına oldukça önemli gözüküyor. Peki, Tuzlaspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TUZLASPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Tuzlaspor-Altınordu maçı, İstanbul'da bulunan Vefa Stadı'nda 26 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu karşılaşma, Serkan Tokat tarafından yönetilecek. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Ömer Tevfik Özkoç üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanmaya başladı. Tuzlaspor-Altınordu maçı da Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 kanallarından naklen izlenebilir.