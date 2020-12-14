Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Tuzlaspor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 5. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 13.12.2020 16:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Tuzlaspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın
Tuzlaspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Vefa Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.12.2020 16:00
Tuzlaspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri
Bahattin Şimşek(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Çağatay Lakot(dördüncü Hakem)
Tuzlaspor İlk 11
23. Philipp Alexander Angeler, 35. Yasin Güreler, 81. Tarık Tekdal, 4. İsmail Konuk, 22. Erdem Özgenç, 19. Arif Morkaya, 14. Aıas Aosman, 17. Ahmet Yazar, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Yedekler
41. Metin Erol, 7. Adama Yves Sarr, 77. Samet Asatekin, 99. Özgür Can Özcan, 20. Vedat Bora, 98. Baran Işık, 9. Onat Kutay Kurt
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo,45+1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Arif Morkaya 38.dk, Sarı Kart Vedat Bora 87.dk, Sarı Kart Aıas Aosman 45+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Yazar 82.dk, Aıas Aosman 60.dk, Matej Pucko 90+2.dk
Oyuna Girenler
Onat Kutay Kurt 82.dk, Vedat Bora 60.dk, Samet Asatekin 90+2.dk
Ankara Keçiörengücü İlk 11
13. Muhammed Birkan Tetik, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 8. Burak Aydın, 25. Uğur Utlu, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 9. Arb Manaj
Yedekler
34. Boran Güngör, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 16. Ogün Bayrak, 88. Ilır Mustafa, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 45. Famoussa Kone, 11. Joseph Dodoo, 14. İrfan Akgün
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Muhammed Birkan Tetik 39.dk, Sarı Kart Barış Alper Yılmaz 90+5.dk, Sarı Kart Cem Ekinci 4.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Utlu 66.dk, Cem Ekinci 60.dk
Oyuna Girenler
İrfan Akgün 66.dk, Joseph Dodoo 60.dk
TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|27
|6
|2
|Altınordu
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|27
|5
|3
|Giresunspor
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|26
|6
|4
|Ankara Keçiörengücü
|14
|7
|3
|4
|20
|11
|24
|9
|5
|Altay
|13
|7
|2
|4
|24
|12
|23
|12
|6
|Adana Demirspor
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|22
|10
|7
|Samsunspor
|13
|5
|6
|2
|16
|13
|21
|3
|8
|Bursaspor
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|20
|2
|9
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|10
|Bandırmaspor
|14
|4
|3
|7
|16
|17
|15
|-1
|11
|Balıkesirspor
|12
|4
|3
|5
|14
|17
|15
|-3
|12
|Menemenspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|13
|Boluspor
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|13
|-2
|14
|Ümraniyespor
|13
|3
|4
|6
|14
|22
|13
|-8
|15
|Akhisarspor
|13
|3
|4
|6
|11
|19
|13
|-8
|16
|Adanaspor
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|12
|0
|17
|Ankaraspor
|12
|2
|2
|8
|7
|20
|8
|-13
|18
|Eskişehirspor
|14
|0
|5
|9
|7
|28
|5
|-21
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|3-1
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Menemenspor