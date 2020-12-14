Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Tuzlaspor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 5. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 13.12.2020 16:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tuzlaspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın Tuzlaspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Vefa Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.12.2020 16:00

Tuzlaspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Çağatay Lakot(dördüncü Hakem)

Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

23. Philipp Alexander Angeler, 35. Yasin Güreler, 81. Tarık Tekdal, 4. İsmail Konuk, 22. Erdem Özgenç, 19. Arif Morkaya, 14. Aıas Aosman, 17. Ahmet Yazar, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 7. Adama Yves Sarr, 77. Samet Asatekin, 99. Özgür Can Özcan, 20. Vedat Bora, 98. Baran Işık, 9. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo,45+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Arif Morkaya 38.dk, Sarı Kart Vedat Bora 87.dk, Sarı Kart Aıas Aosman 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmet Yazar 82.dk, Aıas Aosman 60.dk, Matej Pucko 90+2.dk

Oyuna Girenler

Onat Kutay Kurt 82.dk, Vedat Bora 60.dk, Samet Asatekin 90+2.dk

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

13. Muhammed Birkan Tetik, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 8. Burak Aydın, 25. Uğur Utlu, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 9. Arb Manaj

Yedekler

34. Boran Güngör, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 16. Ogün Bayrak, 88. Ilır Mustafa, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 45. Famoussa Kone, 11. Joseph Dodoo, 14. İrfan Akgün

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Muhammed Birkan Tetik 39.dk, Sarı Kart Barış Alper Yılmaz 90+5.dk, Sarı Kart Cem Ekinci 4.dk

Oyundan Çıkanlar

Uğur Utlu 66.dk, Cem Ekinci 60.dk

Oyuna Girenler

İrfan Akgün 66.dk, Joseph Dodoo 60.dk

TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 2 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 3 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 4 Ankara Keçiörengücü 14 7 3 4 20 11 24 9 5 Altay 13 7 2 4 24 12 23 12 6 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 7 Samsunspor 13 5 6 2 16 13 21 3 8 Bursaspor 14 6 2 6 25 23 20 2 9 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 10 Bandırmaspor 14 4 3 7 16 17 15 -1 11 Balıkesirspor 12 4 3 5 14 17 15 -3 12 Menemenspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 13 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 14 Ümraniyespor 13 3 4 6 14 22 13 -8 15 Akhisarspor 13 3 4 6 11 19 13 -8 16 Adanaspor 10 3 3 4 14 14 12 0 17 Ankaraspor 12 2 2 8 7 20 8 -13 18 Eskişehirspor 14 0 5 9 7 28 5 -21

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür