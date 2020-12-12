Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Haftanın ikinci maç gününde oynanacak Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Haftanın en dikkat çekici maçları arasında yer alacak olan mücadeleyi milyonlarca futbolsever bekliyor. Bu sezon ligde, 13 maça çıkan Keçiörengücü, 24 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Tuzlaspor ise aynı puanla Keçiörengücü'nü 2. sırada takip ediyor. İki takım arasındaki bu mücadele zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Peki, Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TUZLASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Ligde, Tuzlaspor, Keçiörengücü'nü evinde ağırlıyor. Vefa Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 13 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü maçı da, Pazar günü saat 16.00'da TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından naklen izlenebilecek.