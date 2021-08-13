TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Tuzlaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Tuzlaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

TUZLASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor ile Ankaragücü arasındaki mücadele 15 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Burak Cansız ve Bersan Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.