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Tuzlaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları oynanıyor. 6. haftada Tuzlaspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Peki, Tuzlaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Tuzlaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçların arasında Tuzlaspor - Ankaraspor maçı bulunuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan iki takımda, 3 puan peşinde. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, sezona oldukça iyi bir giriş yaptı. İstanbul ekibi, ligde 5 maçın sonunda 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Eski ismi Osmanlıspor olan şu an Ankaraspor ismiyle yarışta yer alan Ankara ekibi ise 4 puanla ligin son sıralarında yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Tuzlaspor - Ankaraspor maçı, Ümraniye Şehir Stadı'nda 22 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem, Ramazan Keleş düdük çalacak. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Selahattin Altay yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Tuzlaspor - Ankaraspor mücadelesi de 22 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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