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Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında ligin yeni ekibi Tuzlaspor, evinde Balıkesirspor'u ağırlıyor. Peki, Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin ikinci haftasında Tuzlaspor, evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak. Ligin yeni ekibi Tuzlaspor, sezonun ilk maçında Akhisarsporla 0-0 berabere kalmıştı. Balıkesirspor ise sezonun ilk maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etmişti. Sezona beraberlikle başlayan Tuzlaspor, evinde oynadığı ilk karşılaşmayı kazanmak istiyor. Balıkesirspor ise 2'de 2 yaparak sezona moralli devam etmek istiyor. Peki, Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

TUZLASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Tuzlaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'da başlayacak olan karşılaşma, Ümraniye Şehir Stadında oynanacak. Zorlu maçın hakemi, Murat Erdoğan olacak. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Gökhan Barcın üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı TFF ve TRT'nin anlaşması üzerine TRT Avaz ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, aynı zamanda beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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