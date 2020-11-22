Tuzlaspor ile Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig macerası yaşayan Tuzlaspor, ligin flaş takımlarından birisi oldu. Zirve yarışı içerisinde Tuzlaspor, 8 maçta topladığı 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise ligin kötü gidişata sahip takımlarından birisi. Bandırma ekibi, 9 maçta 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, 'Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ' başlığıyla araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

Bu ligde Tuzlaspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 8 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Bandırmaspor deplasmanda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı, bugün saat 16.00'da TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Tuzlaspor: Haydar, Samuel, Erdem, Tarık, Ferhat, Aosman, Segbefia, Cajic, Ahmet, Vedat, Rogerio

Bandırmaspor: Zülküf, Abdurrahim, Landel, Ba, İshak, Onur, Rayos, Halilivoc, Orhan, Gökay, Pote

