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Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçları oynanıyor. Ligde zirve mücadelesi veren Tuzlaspor, Bandırmaspor'u ağırlıyor. İşte, Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ...

Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Tuzlaspor ile Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig macerası yaşayan Tuzlaspor, ligin flaş takımlarından birisi oldu. Zirve yarışı içerisinde Tuzlaspor, 8 maçta topladığı 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise ligin kötü gidişata sahip takımlarından birisi. Bandırma ekibi, 9 maçta 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, 'Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ' başlığıyla araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

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Bu ligde Tuzlaspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 8 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Bandırmaspor deplasmanda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı, bugün saat 16.00'da TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. 

İLK 11'LER

Tuzlaspor: Haydar, Samuel, Erdem, Tarık, Ferhat, Aosman, Segbefia, Cajic, Ahmet, Vedat, Rogerio

Bandırmaspor: Zülküf, Abdurrahim, Landel, Ba, İshak, Onur, Rayos, Halilivoc, Orhan, Gökay, Pote
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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